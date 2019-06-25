ينبع 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسوقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عايش بن عدنان العلوني بمكتبة اليوم عقدين ضمن عقود تحسين الخدمات والبنى التحتية بمدينة ينبع الصناعية.وتضمن العقد الأول الذي صيانة الطرق والأرصفة بمنطقة الواجهة البحرية والمحول الشرقي ومدة العقد (5) سنوات ميلادية بتكلفة (23,998,486) ريالاً، فيما أبرم العقد الثاني لإعادة تأهيل التكييف بمرافق الهيئة الملكية بينبع، ومدة العقد (454) يوماً، بتكلفة (6,815,050) ريالاً.ويأتي توقيع هذه العقود ضمن سعي الهيئة الملكية بتطوير وتحسين جميع الخدمات العامة بمدينة ينبع الصناعية وسعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 .// انتهى //16:49ت م0172