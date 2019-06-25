طرابلس 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسالتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، منسقة بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا روبيرو.وجرى خلال اللقاء, مناقشة الوضع الإنساني في مناطق جنوب العاصمة طرابلس, بالإضافة إلى جهود الحكومة في التخفيف من معاناة المواطنين بالجنوب الليبي، لا سيما مدينة غات جنوب غرب ليبيا، التي تعرضت لموجة من الفيضانات والسيول بسبب الأمطار الغزيرة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وفقا لما أوضحته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء.// انتهى //16:52ت م0173