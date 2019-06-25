محايل 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح أمس, مكتب خدمات المياه بالمجاردة, يرافقه مدير المكتب عبدالله بن محمد القيسي.واطلع خلال الجولة على سير العمل في المكاتب, ثم شاهد عرضاً مرئياً عن المكتب والخدمات التي يقدمها واطلع على المشاريع المنجزة التي لازالت تحت التنفيذ منها معرض التوعية والترشيد الدائم بالمكتب الذي يقدم برامج وأنشطة توعوية في مجال الترشيد في استهلاك المياه والأدوات التي تقدم بأسعار رمزيه للإسهام في عملية الترشيد.ودشن المحافظ شعار "حسن الوفادة .. مرحباً ألف في عسير", مشيداً بجهود منسوبي مكتب خدمات المياه وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.// انتهى //16:53ت م0174