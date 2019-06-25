نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستواصل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة يدمة، الدورة الصيفية الأولى لحفظ القرآن الكريم، وذلك بجامع الراجحي بالمحافظة.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية مرعي بن مسفر آل فطيح أن الدورة تستمر حتى الـ 22 من شهر ذي القعدة المقبل، وتستهدف أكثر 40 طالباً من جميع المراحل التعليمية، وتتضمن مستويات مختلفة للحفظ والمراجعة والتلاوة، وتقديم جوائز تشجيعية للمراكز الثلاث الأولى والمجتازين للامتحان في ختام الدورة.وتأتي الدورة ضمن برامج وفعاليات الجمعية خلال العطلة الصيفية، لتشجيع الطلاب والاستفادة من أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.// انتهى //16:55ت م0175