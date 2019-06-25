طرابلس 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة, وزير الخارجية التنزاني برومستور كابودي.وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع التنسيقي لمتابعة تنفيذ مقررات قمة أفريقيا الصين, بحث سبل تعزيز التعاون وتطويره بين البلدين، بالإضافة إلى التنسيق بشأن عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين وتقديم الدعم الكامل للاستثمارات الليبية في تنزانيا وحمايتها.// انتهى //16:57ت م0176