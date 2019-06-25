عمّان 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسالتقى المدير العام لقوات الدرك الأردنية اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم، معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، لا سيما في المجالات التدريبية والبحثية.كما التقى المدير العام للدفاع المدني الأردني اللواء مصطفى البزايعة، معالي رئيس جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، وبحثا سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين الدفاع المدني الأردني وجامعة الأمير نايف في مختلف الجوانب الأكاديمية والتدريبية وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب القوى البشرية في جميع الموضوعات الأمنية.// انتهى //17:00ت م0178