الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسوقعت شركة "تطوير للمباني" بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.ومثّل الهيئة السعودية للمدن الصناعية المدير العام للهيئة ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم ، فيما مثل شركة "تطوير للمباني" في التوقيع على مذكرة التفاهم نائب رئيس الشركة للتحول المؤسسي بدر الفغم.وتهدف المذكرة إلى التعاون ما بين الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما من أجل التعاون في تنفيذ مبادرة تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات التابعة لـ"مدن", وتشمل المهام المشمولة بمذكرة التفاهم تصميم وتنفيذ وتهيئة مباني الحضانات ورياض الأطفال في المدن الصناعية والواحات.ويخدم الاتفاقية قطاعاً واسعاً من الأسر المنتسبة إلى المدن الصناعية، ولاسيما المرأة، على نحو يعزز توجه المملكة إلى تمكين المرأة اقتصادياً بالاعتناء بأطفالها وتوفير الحاضنات ورياض الأطفال، وفقاً لأهداف رؤية 2030، فضلاً عن تعزيز قيم جودة التعليم، وفق توجهات وزارة التعليم تحت مظلة الرؤية الوطنية.وأوضح المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس خالد بن محمد السالم, أن تولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية بموجب مذكرة التفاهم تزويد شركة تطوير للمباني بمواقع خاصة لمباني الحضانات ورياض الأطفال سواء كانت المنشأة مبنى يحتاج إلى تهيئة، أو أرضاً فضاءً تحتاج إلى بناء في المدن أو الواحات وفقاً للاحتياج.وأضاف السالم أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى توفير البيانات المطلوبة ووسائل الحصول عليها من المصانع أو المدينة الصناعية، وتزويد "تطوير للمباني" بالدراسات التي سبق عملها.وبين أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ستتولى أيضاً تسهيل عملية البحث والدراسة لفريق "تطوير للمنشآت" أو أي طرف ثالث يعين من قبلها، ومشاركتها في كلفة إنشاء المباني لحضانات ورياض أطفال، أو تجهيزها.من جهته أضاف نائب رئيس شركة تطوير للمباني للتحول المؤسسي بدر الفغم أن الشركة ستتولى كذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، وتطبيق إرشادات أمن وسلامة الأطفال الموضحة في الدليل الإرشادي لآلية وضوابط وشروط افتتاح الحضانات الصادر من وزارة التعليم، وتزويد "مدن" بالدراسات التي سبق علمها في حال توافرها.وتتركز مهام شركة تطوير للمنشآت بموجب مذكرة التفاهم في إنشاء وتهيئة المبنى الخاص بالحضانة أو الروضة حسب المتفق عليه في كل مشروع إنشاء حضانة وروضة أطفال.وأوضح الفغم أن الشركة ستتولى عمل المخططات التصميمية والهندسية ومخططات السلامة وفقاً للمتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى "مدن"، وعمل التشطيبات الداخلية والتأثيث والمواد والأدوات التعليمية والترفيهية للمبنى.يذكر أن "تطوير للمباني" شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والذراع المنفذة لجميع مشروعات وزارة التعليم.// انتهى //17:06ت م0180