مكة المكرمة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسيواصل مهرجان "مدركة" الأول للتمور الذي تشرف عليه جمعية غيث الخيرية في مدركة فعالياته لليوم السادس من خلال تقديم العديد من العروض الثقافية والترفيهية والأسرية والرياضية, إلى جانب سوق الأسرة المنتجة علاوة على إقامة مزاد بيع التمور الهادف إلى تشجيع مزارعي النخيل ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم من التمور والرفع من مستوى دخلهم وكذلك تمكين المستهلك من الحصول على حاجته من التمور مباشرة دون وسطاء وبجودة عالية وأسعار معتدلة.وأكد رئيس الجمعية المشرف على المهرجان فهد سفير العتيبي, أن المهرجان الذي يستمر حتى 26 / 10 / 1440 هـ يشهد الآلاف من الزوار من أهالي مدركة والمحافظات والقرى المجاورة لها, لافتًا النظر إلى أنه جرى تحديد أطر ووضع أهداف واختيار وسائل بمشاركة المستفيدين لضمان نجاح فعاليات المهرجان, مبينًا أنه جرى على هامش المهرجان تنظيم سباق للمارثون وإجراء المسابقات وإقامة الندوات والدورات مدعومة بعدد من الجوائز والهدايا.وأفاد أن مركز مدركة والقرى المجاورة له يحتضن عشرات الآلاف من النخيل التي تنتج مئات الأطنان من التمور من نوع المتلبن واللبان والمشوك وبعض الأنواع الأخرى التي تحظى بإقبال متزايد من المستهلكين مما شجع جمعية غيث الخيرية بمدركة على إقامة المهرجان للإسهام في توطين سيدة الشجر ودفع المزارعين لغرسها والعناية بها مثمنا جهود العاملين والمشاركين والداعمين من الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والأهلية بالمركز.// انتهى //17:08ت م0181