المدينة المنورة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بالمركز الطبي اليوم, مبادرة "رحماء" التي تستمر 3 أشهر، وتهدف إلى تقديم استشارات طبية وتوعية صحية مجانية لمجتمع المدينة المنورة بمشاركة أكثر من 250 شخصاً من أعضاء الكادر الطبي بالتعاون مع جمعية أطباء طيبة الطبية الخيرية.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حسن عبدالمنعم العوفي عقب حفل تدشين المبادرة, أن إطلاق مبادرة "رحماء" تأتي تعزيزًا لرسالة الجامعة في الإسهام في خدمة المجتمع المحلي, مُشيراً إلى أنها تتيح خدمات المركز الطبي المتنوعة في الجامعة لمجتمع المدينة ذكوراً وإناثاً لمشاركة مؤسسات الدولة في الاهتمام بالمرضى وتخفيف آلامهم، وذلك في إطار مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مبادرة القيم والاخلاق "خير أمة".من جهته أفاد نائب مدير المركز الطبي بالجامعة بدر بن عبدالرحمن المطرفي, أن المبادرة تقدم خدمة استشارات طبية بجانب التوعية الصحية لمجتمع المدينة المنورة، بالتعاون مع مجموعة من جمعية أطباء طيبة الطيبة الخيرية لدعم المبادرة, مشيراً إلى استمرار أعمال المبادرة حتى مطلع العام الدراسي الجديد بمشاركة أكثر من 250 طبيباً وممرضاً وفنياً من أعضاء الكادر الطبي.// انتهى //17:10ت م0182