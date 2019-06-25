عنيزة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستنطلق غداً فعاليات الحملة المصاحبة لليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم تحت شعار "لا تقع فريسة للإدمان" وتستمر لمدة 9 أيام بمدينة بريدة, وذلك بالعثيم مول خلال الفترة من 23 / 10 حتى 25 / 10 / 1440 هـ، وبمحافظة الرس بالواحة مول خلال الفترة 26 / 10 حتى 28 /10/ 1440 هـ، وبمحافظة عنيزة بالعثيم مول خلال الفترة 29 / 10 حتى 1 /11/ 1440 هـ .وتتضمن الحملة العديد من البرامج التوعوية التي تهدف لبث الرسالة التوعوية للمجتمع للحد من ظاهرة الإدمان وتقديم الاستشارات العلاجية ونقل المرضى المدمنين لمستشفيات ومراكز علاج الإدمان، بمشاركة العديد من الدوائر الحكومية منها أمانة القصيم، والمرور، والدفاع المدني، ومركز التأهيل النفسي، والجمارك السعودية، وجمعية تدارك، وجمعية أسرة، والقوات المسلحة، ومكافحة المخدرات بالحرس الوطني، ووزارة النقل، والدوريات الأمنية، وإدارة امن الطرق.وأولت الحكومة الرشيدة جميع السُبل والإجراءات التي تمكن من الحد من انتشار آفة المخدرات, حيث تقوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرصد والمتابعة لكل مهربي ومروجي المخدرات وتقديمهم للجهات القضائية.// انتهى //17:13ت م0183