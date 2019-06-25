الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساستقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ميكيلي سيرفوني دي أورسو.وجرى خلال الاسنقبال متابعة برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي, وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون لعام 1988م بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، ومناقشة القضايا الإقليمية وسبل مكافحة الارهاب والتطرف.// انتهى //17:49ت م0195