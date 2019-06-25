القاهرة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسبحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الغاني نانا أكوفو أدو في القاهرة اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأطر تعزيز العمل الأفريقي المشترك ومستجدات الأوضاع في السودان وليبيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب المباحثات، إن الرئيس السيسي أكد لنظيره الغاني حرص مصر خلال مدة رئاستها للاتحاد الأفريقي على تحقيق أهداف القارة الأفريقية الإستراتيجية في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي.وأشار إلى أن الرئيس المصري شدد على أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وعلى اهتمام مصر بالحفاظ على دورية التشاور السياسي على مستوى وزارتي الخارجية، ومواصلة التنسيق حول سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.من جانبه، أكد رئيس غانا حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عُمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، مشيدًا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في غانا في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والتعدين، وتطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في غانا.// انتهى //17:49ت م0196