الجزائر 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسخرج المئات من الطلاب الجزائريين اليوم في مسيرة سلمية بالجزائر العاصمة جددوا خلالها دعمهم لمطالب الحراك الشعبي في التغيير الديمقراطي مع التأكيد على الوحدة الوطنية.وجاب المتظاهرون أهم شوارع العاصمة المؤدية إلى ساحة البريد المركزي ورددوا شعارات تدعو للحفاظ على وحدة الشعب والتصدي لكل محاولات زرع الفتنة والمساس بمقومات الهوية الجزائرية وهي الإسلام والعروبة واللغة الأمازيغية.كما رفع الطلاب شعارات أخرى تدعو إلى رحيل كل الوجوه المحسوبة على النظام السابق.من جانب آخر، جدد المتظاهرون تمسكهم بضرورة مواصلة محاسبة المسؤولين الفاسدين وناهبي المال العام مع التشديد على ضرورة استرجاع أموال الشعب لتمكين الجميع من استعادة ثقتهم في وطنهم.// انتهى //17:54ت م0199