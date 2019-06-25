جيزان 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسيبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً, تنفيذ فعاليات برنامج "لحمة وطن" في نسخته الثانية, وذلك بعدد الجوامع والمساجد في عدد من المحافظات.وأوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي أن برنامج "لحمة وطن" في نسخته الحالية يتضمن تنفيذ 6 محاضرات نوعية موزعة على محافظات المنطقة يلقيها عدد من أصحاب الفضيلة والمشايخ.وأكد الشيخ المدخلي أن البرنامج يأتي ترجمة لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - في تذكر العامة بنعمة الأمن والحفاظ عليها من قبل الجميع من مواطنين ومقيمين, والوقوف في وجه كل ما يعكر صفو هذا الأمن الذي أنعم به الله على بلاد الحرمين الشريفين, من خلال تطبيق شريعة الله والدعوة للتوحيد الخالص, بعيداً عن أي تطرف أو تشدد يحيد بهذه الشريعة السمحة عن منهاجها الواضح.// انتهى //18:01ت م0200