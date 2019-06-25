طرابلس 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، محمد الطاهر سياله، إن دول شمال أفريقيا عملت على إعداد برامج لمتابعة تنفيذ توصيات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي، عبر التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية المختصة، وتوفير المناخ المناسب لها للتعاون مع الجانب الصيني في إطار المنتدى.وأشار في كلمة دول شمال أفريقيا خلال الاجتماع الوزاري لتنفيذ توصيات قمة بكين، اليوم، إلى أن دول الإقليم مهتمة بتعزيز الشراكة مع الصين، مما انعكس جليًا من خلال ما تم الإعلان عنه خلال القمة.وتستضيف الصين أعمال هذا الاجتماع، حيث التقى الرئيس الصيني المشاركين، وأكد لهم مواصلة بكين دفع الشراكة الإستراتيجية مع القارة.مما يذكر أن الصين خصصت خمسة مليارات دولار للاستثمار في ليبيا من إجمالي استثماراتها في أفريقيا، البالغة 20 مليارًا.// انتهى //18:05ت م0201