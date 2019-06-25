الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساختتمت دورة "منهجية التدريب والتحليل الفني في كرة القدم" ، وتقام هذه الدورة للمرة الأولى المتخصصة في السعودية ونظمها معهد إعداد القادة، ضمن الجهود التي يقوم بها من أجل الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية والنهوض بالمستوى الفني للمدربين السعوديين.وحاضر في الدورة خبير التحليل الفني للسيتي جروب "المالكة لنادي مانشستير سيتي" جواو فونسيكا، كما تولى مدير المعهد عبدالله حماد تسليم الشهادات للمتدربين.وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بالتكنولوجيا الحديثة ودورها في تحليل الأداء الحركي لكرة القدم باستخدام الحاسب الآلي وشريط الفيديو أثناء تحليل مباريات ومهارات كرة القدم.وشملت الدورة الكثير من النقاط، أهمها مفهوم نظام التحليل الفني وأسس استخدامه في لعبة كرة القدم، وتم إكساب المتدربين طرقًا ومفاهيم جديدة لاستخدامها في شرح التدريب وتحليل المباريات، والتعرف على إيجابيات الأداء الرياضي وسلبياته.// انتهى //18:06ت م0202