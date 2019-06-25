بيروت 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.45 % أي ما يعادل 4 نقاط ليقفل عند مستوى 862.12 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 92 ألفًا و 323 سهمًا بقيمة 483 ألفًا و 272 دولارًا نُفذت في 49 صفقة.وارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 540 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 502 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:07ت م0203