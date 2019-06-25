القاهرة 22 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 25 يونيو ٢٠١٩ م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 742 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 863 مليون جنيه، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 26ر0% ليبلغ مستوى 23ر1831 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 29ر0% ليبلغ مستوى 14ر598 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 33ر0% ليبلغ مستوى 12ر1523 نقطة.وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 81 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وحافظت 58 شركة على استقرارها.// انتهى //18:21ت م0205