القاهرة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديمتريس أفراموبولوس، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب اللقاء أن الجانبين بحثا برامج التعاون الأوروبية في مجالات الهجرة، إضافة إلى استعراض تطورات جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ومنها مكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما أكد المفوض الأوروبي للهجرة حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر كونها أحد أهم شركاء الاتحاد في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط، وفي ضوء ما تتمتع به من ثقل إقليمي كبير.// انتهى //18:28ت م0207