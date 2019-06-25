إسلام آباد 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسبحث رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الوضع الإقليمي وعملية السلام الأفغانية مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في المملكة المتحدة.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أن الجنرال باجوه عقد اليوم اجتماعات مع مستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل، ووكيل وزارة الدفاع البريطانية ستيفن لوفجروف في لندن، وبحث معهما الوضع الإقليمي بما في ذلك عملية السلام الأفغانية.وأضافت أن المسؤولين البريطانيين أشادوا بالجهود التي تبذلها باكستان لدعم الأمن الإقليمي.من جهة أخرى، التقى الجنرال باجوه برئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر في لندن حيث عقد الجانبان اجتماع الحوار الإستراتيجي الباكستاني البريطاني على مستوى الوفود، ناقشا خلاله البيئة الجيو إستراتيجية والتعاون العسكري والدفاعي الثنائي بين باكستان والمملكة المتحدة.// انتهى //19:38ت م0214