جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستقيم فعاليات موسم جدة تحت شعار "بحر وثقافة" حالياً بطولة كرة الطائرة الشاطئية التي تستمر حتى 9 ذي القعدة المقبل في أبحر إحدى الوجهات الرئيسية لموسم جدة برعاية الهيئة العامة للرياضة .وتشهد البطولة مشاركة واسعة من قبل محترفي الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية في المملكة، ونخبة من لاعبي الأندية السعودية من داخل وخارج مدينة جدة، حيث يجري التنافس حالياً بين 32 فريقاً في الفئة 2×2، وبين 16 فريقاً في الفئة 6×6.وتشرف على البطولة لجنة تحكيم معتمدة من قبل الهيئة العامة للرياضية ، وقد رُصدت العديد من الجوائز القيمة ، ففي فئة 2×2 ، سيحصل الفائز الأول على 20 ألف ريال ، والفائز الثاني على 10 آلاف ريال، والفائز الثالث على 5 آلاف ريال، وفي الفئة 6×6 ، سيحصل الفائز الأول على 15 ألف ريال، والفائز الثاني على 10 آلاف ريال، والفائز الثالث على 5 آلاف ريال.وتتمتع لعبة كرة الطائرة الشاطئية بشعبية واسعة لدى الشباب السعودي ، وتتشابه قوانين كرة الطائرة العادية بنظيرتها الشاطئية ، إلا أن الطائرة الشاطئية تتطلب لياقة أكبر ومهارة أعلى بحكم الأرضية الرملية، ومع ذلك هناك الكثير من الأفراد الذين يلعبونها في سنٍ متقدمة .// انتهى //19:38ت م0215