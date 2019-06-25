السيح 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأعلنت جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج ممثلة في مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح, بدء التسجيل في نادي جذا الصيفي للأطفال، وذلك في مقر المركز بحي العزيزية.وتشتمل برامج النادي الصيفي للأطفال الذي تنطلق فعالياته في الرابع من شهر ذو القعدة القادم على العديد من البرامج التعليمية والتدريبية والسلوكية لمختلف فئات ذوي الإعاقة.وتهدف برامج النادي إلى تنمية مهارات وقدرات الأطفال من ذوي الإعاقة ليكونوا متمسكين بقيمهم الإسلامية والوطنية مكتسبين معارف واتجاهات ومهارات وفقاً لقدراتهم ، والتفاعل بإيجابية مع متغيرات العصر وتقنياته.// انتهى //19:39ت م0217