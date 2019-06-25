الباحة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسينطلق بعد غدٍ سباق السرعة للخيل العربية الأصيلة الثاني على كأسي جامعة الباحة ضمن الفعاليات التي تشارك بها الجامعة في مهرجان صيف منطقة الباحة لهذا العام, وذلك بنادي الفروسية بمحافظة العقيق.وينقسم السباق الذي يشهد مشاركة 22 فرساً من داخل المملكة إلى شوطين, الأول خصص لمواليد 2015 فأعلى مسافته 1900 متر، ومقدار جوائزه 15 ألف ريال, فيما خصص الشوط الثاني عسايف لإنتاج 2016 - 2017، وذلك على مسافة 1200 متر، ومقدار جوائزه 15 ألف ريال.وأكد معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين أنّ رياضة الفروسية تعدّ من أبرز الممارسات الرياضية الأصيلة، كونها تعد رمزًا للفروسية والشجاعة والقوة، حيث حرصت الجامعة على دعم هذه المسابقة والمشاركة في هذه الفعالية بهدف إحياء هذه الرياضة، والحفاظ على استمرارها لتشجيع النشء على ممارستها والإقبال عليها.// انتهى //19:40ت م0218