جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالعزيز أمس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019م, الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بحضور الطلاب المشاركين وأولياء أمورهم، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.وألقى رئيس البرنامج الدكتور إقبال بن محمد إسماعيل كلمة بيّن فيها أن الـ170 طالباً المشاركين في البرنامج سيحظون خلال 21 يوماً بالعديد من البرامج والأنشطة التي تنمّي مهاراتهم وتصقل مواهبهم ، وسيكونون على موعد مع برامج تناسب المستجدات خصوصا التقنية ، متمنيا منهم استثمار أوقات البرنامج بما يحقق لهم أكبر فائدة.من جهته قدم النائب العلمي للمسار الأكاديمي الدكتور عبدالعزيز العماري عرضاً للحضور شمل إرشادات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019 ، حيث يحتوي مسارين : المسار الأكاديمي وفيه تخصصات (العلوم الطبية الحيوية ، والتشريح وعلم وظائف الأعضاء ، والهندسة الميكانيكية ، والهندسة الكهربائية ، والتشفير ، وعلم الطيران ، والطاقة المتجددة ، والتقنية الحيوية)، أما المسار البحثي فهو يكمن في الابتكار والتصنيع.// انتهى //19:42ت م0220