بروكسل 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في بروكسل اليوم الأمين العام لمنظمة حلف الأطلسي ـ الناتو ـ ينس ستولتنبرغ.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين باكستان والناتو، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .كما أطلع قريشي خلال اللقاء الأمين العام للحلف الأطلسي على الدور البنّاء الذي تؤديه باكستان لدعم عملية السلام الأفغانية، بما في ذلك إطلاق "عملية لاهور" لتسهيل الحوار بين القيادات الأفغانية المختلفة.// انتهى //19:43ت م0222