‎الباحة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم, توقيع مذكرة تفاهم بين مديرية السجون والنادي الأدبي الثقافي بالمنطقة.ووقع مذكرة التفاهم من جانب مديرية السجون بالباحة العميد معيض بن أحمد القحطاني، وعن النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة رئيس النادي الأدبي الثقافي حسن بن محمد الزهراني.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين، وتنفيذ برامج ثقافية وأدبية داخل السجون بالباحة تستهدف النزلاء، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الجانب الأدبي والثقافي لنزلاء السجون بالمنطقة، وكذلك إقامة الأمسيات الثقافية والأدبية داخل سجون الباحة، ودعم الأعمال الفنية التي تساعد النزلاء على اكتشاف إبداعاتهم وتوجيهها بالطرق الصحيحة.وتحرص المديرية العامة للسجون على استفادة النزلاء من جميع البرامج والمبادرات الاجتماعية المناسبة لتحقيق رسالتها في إصلاح وتأهيل النزلاء ودمجهم مع المجتمع بصورة طبيعية وبطرق متنوعة أثناء فترة تنفيذ محكومياتهم, حرصاً على مصلحة النزيل وبما لا يخل بالأنظمة واللوائح.وأكد الجانبان عقب التوقيع على ضرورة التنسيق والاجتماع الدائم لتنفيذ أهداف المذكرة، والسعي لتطويرها، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع بشكل عام والنزلاء بشكل خاص ومباشر.// انتهى //19:49ت م0226