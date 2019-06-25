مكة المكرمة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسرأس المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري في مكتبه بمقر الفرع اليوم, اجتماع المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة لموسم الحج هذا العام بحضور رؤساء اللجان العاملة في الحج.واستعرض الاجتماع استعدادات اللجان العاملة في موسم حج هذا العام ومناقشة آلية تنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بأعمال الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والدور الذي تضطلع به لخدمة ضيوف الرحمن التي تتمثل في مجالي التوعية والإرشاد والعناية ببيوت الله والمواقيت التي يرتادونها في إطار الجهود الكبيرة والإمكانات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ومتابعه حثيثة ومستمرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, وذلك لخدمة الحجاج والزوار في مكة المكرمة و المدينة المنورة والمشاعر المقدسة.وأوضح الدكتور الخامري أن خطة المكتب التنفيذي لأعمال الحج في الفرع تتمثل في المشاركة مع الجهات ذات العلاقة، والمشاركة في الاجتماعات الخاصة بأمور الحج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, إضافة إلى التأكد من جاهزية مساجد المشاعر المقدسة في عرفة ومنى ومزدلفة، ومساجد الحِلّ في "التنعيم وجعرانة", ومساجد المواقيت الخمسة وهي : ميقات مسجد السيدة عائشة بالتنعيم، وميقات وادي محرم، وميقات السيل الكبير، وميقات يلملم بمحافظة الليث، وميقات الجحفة برابغ, ومساجد حجوزات السيارات الخمسة في مداخل مكة المكرمة قبل بدء موسم الحج وبقية الجوامع الكبيرة التي يرتادها ضيوف الرحمن خلال زيارتهم لمكة المكرمة، والإشراف على عمل مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد, والعمل على إكمال متطلباتها وتوفيرها أولًا بأول، إضافة إلى أعمال إرشاد الحجاج والزوار وتسليم المفقودات للجهات المختصة، وتحقيق التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة ضمن لجنة الحج بمكة المكرمة بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة.وحث الخامري اللجان الفنية المختصة بالمشروعات والصيانة بمضاعفة الجهد والرقابة على مساجد المشاعر المقدسة ومساجد المواقيت بمتابعة مشروعاتها ورفع تقارير عنها أولاً بأول.وأفاد أن فرع الوزارة - في إطار الحرص على ضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم على الوجه الصحيح - بدأ التنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي لتأمين الاحتياج من المطبوعات الإرشادية حسب اللغات والأعداد في المواقع التي توزع المطبوعات فيها، إضافة إلى التنسيق مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لتوفير العدد اللازم من الدعاة لمشاركتهم في موسم الحج حسب المواقع المعتمدة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الطائف وميناء جدة الإسلامي ومدن حجاج البر والجو والبحر.// انتهى //19:55ت م0228