عرعر 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستفقد معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد اليوم فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية للوقوف على سير العمل والمشاريع التيتنفذها الوزارة والنظر في حاجيات الفرع، بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة العمل الإسلامي وفق تطلعات القيادة الرشيدة.واستهل معاليه الجولة بتفقد مقر فرع الوزارة بمدينة عرعر، والتقى بمدير عام الفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي ومديري الإدارات والأقسام بالفرع، مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل.كما التقى معاليه بمنسوبي الفرع ، ونقل لهم تحيات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يولي هذه الجولات مزيد من العناية ، وحث منسوبي الفرع بمضاعفة الجهد والتفاني في خدمة بيوت الله، والدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال .وأكد معاليه أن فروع الوزارة هي أذرع الوزارة في تنفيذ مهامها وتحقيق رسالتها المنوطة بها التي يتطلع لها ولاة الأمر -حفظهم الله-, مشدداً على أهمية التوعية والإرشاد وتعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والعناية بكل ما من شأنه حفظ أبناء المجتمع من أرباب الفكر المنحرف.واختتم معاليه كلمته بعدد من التوجيهات فيما يتعلق بتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والقيام بالمهام وفق ما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية، كما استمع إلى مداخلات واستفسارات منسوبي الفرع وأجاب على تساؤلاتهم، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.رافق معاليه خلال الجولة وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل .وتأتي الجولة في إطار الجولات الدورية التي يقوم بها كبار المسؤولين بديوان الوزارة للوقوف على سير العمل قبل موسم الحج لعام 1440هـ، استنادا للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة للقيام بكل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن والعمل على تحقيق الرسالة والأهداف المنشودة في خدمة المواطنين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة.مما يذكر أن معاليه سيواصل جولته التفقدية على عدد من المساجد الجاري تنفيذها في المنطقة، إلى جانب عقد لقاء بالأئمة والخطباء والدعاة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.// انتهى //20:15ت م0229