‎الباحة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسرأس محافظ بني حسن رئيس المجلس المحلي خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم، الاجتماع الثالث للمجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.وبدئ الاجتماع بكلمة لمحافظ بني حسن رحب فيها بالحضور, مؤكداً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, حيال تلمس احتياجات المحافظة وإنجاز العمل وتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها المواطن في ظل الرعاية والدعم المستمر من لدن قيادتنا الحكيمة - حفظها الله - .وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها افتتاح مكتب للتعليم بقسميه للبنين والبنات بالمحافظة, ورفع فئة البلدية من فئة هـ إلى فئة أعلى وبما يواكب مساحة المحافظة وعدد السكان والمراكز التابعة لها, بالإضافة الى العمل على تخصيص موقع لإنشاء مركز حضاري بالمحافظة, كما تم استعراض ما تم رفعه من توصيات في الجلسة السابقة حيال متابعة تخصيص أرض للمستشفى، ومصلى للعيد بالمحافظة, وما تم تقديمه من تقارير من قبل لجنة المتابعة للمشاريع التي تحت التنفيذ ومنها المشاريع البلدية ومن ضمنها حديقة الشلال بجدر ومشاريع المياه، والكهرباء والطرق, إلى جانب ما تم طرحه من مواضيع للرفع من مستوى الخدمات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.وفي ختام الاجتماع قدم محافظ بني حسن شكره لجميع أعضاء المجلس والإدارات الحكومية بالمحافظة على ما يقومون به من جهود لخدمة أهالي المحافظة.//انتهى//20:42ت م0234