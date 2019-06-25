عمّان 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دعم الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها لا سيما الاقتصادية، والتأكيد على أهمية توفير الدعم لتنفيذ خارطة الطريق الإصلاحية التي يطبقها الأردن، التي تشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة اللازمة لتوفير فرص العمل للأردنيين وتحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //20:43ت م0235