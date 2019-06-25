الطائف 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسعالجت أمانة الطائف أكثر من 11 ألف بلاغ وارد لمركز استقبال البلاغات 940 وتطبيق الواتس اب وتطبيق البلاغات الجغرافية، وموقع الأمانة الإلكتروني، التي تعمل على استقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة، وذلك خلال شهر رمضان الماضي .وشملت البلاغات التي تمت معالجتها الصحة العامة والمكافحة الحشرية وتنسيق المشاريع و التجهيز و المسالخ وصحة البيئة والاسواق و الحدائق والتجميل والعمليات والطوارئ وتحسين المشهد الحضري، والصيانة والإنارة والنظافة والخدمات البلدية في الفروع البلدية.وأوضحت أمانة الطائف أنها عملت بآليه جديدة لمتابعة البلاغات ومعالجتها في وقت قياسي من خلال التنسيق المسبق بين الإدارات الإشرافية والفروع البلدية، حيث يتم استقبال البلاغ وبحث إمكانية معالجته ومباشرة معالجتها ويتم متابعة ذلك من خلال أدوات لرصد البلاغات ومتابعة حالتها ونسب الإنجاز ومعوقات الإنجاز والتنفيذ، ذلك لتعزيز الخدمات البلدية ورفع كفاءتها والارتقاء بالجهد البلدي المقدم للأهالي.// انتهى //21:08ت م0238