غزة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأصيب اليوم ثلاثة فلسطينيين بجروح متفاوتة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، شرق بلدة بيت حانون شــمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البلدة، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق بيت حانون شمال القطاع أطلقت النار على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب مكب النفايات شرق البلدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج.// انتهى //21:28ت م0239