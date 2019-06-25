الدمام 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة ، بحضور مساعد مدير عام حرس الحدود للشؤون البحرية رئيس اللجان المنظمة بالمسابقة اللواء حمد الجعيد ، وذلكفي جزيرة المرجان على كورنيش مدينة الدمام .وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن المسابقة المقدم مسفر بن غنام القريني ، التي يشارك فيها (103 ) من قوات حرس الحدود وتستمر حتى الخميس المقبل ، تشمل مسابقة القوارب الشراعية الفردي والزوجي، ومسابقة قوارب التجديف، ومسابقة قوارب الكياك التي تشمل التجديف الفردي والزوجي والرباعي، بالإضافة إلى مسابقة الغوص ، كما يتم إقامة محاضرات تدريبية على هامش المسابقة لعددٍ من منسوبي حرس الحدود في مجال تحكيم مسابقات الألعاب البحرية للاستفادة منهم مستقبلاً.وبين المقدم القريني أن المسابقة تتم في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، واهتمامه بالأنشطة الرياضية في القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ، وتحظى بمتابعة مباشرة من قبل معالي المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي وحرصه على تنشيط التنافس الرياضي بين قطاعات ومناطق حرس الحدود، خاصةً في مجال الارتقاء بالرياضات البحرية، واكتشاف وتنمية المهارات البحرية لدى منسوبي حرس الحدود بما يسهم في تطوير مستويات المنتخبات المشاركة بمناطق حرس الحدود، وتكوين فرق رياضية قادرة على تمثيل حرس الحدود السعودي في المشاركات والمسابقات المحلية والدولية.// انتهى //21:33ت م0240