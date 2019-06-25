‏ظهران الجنوبب 22شوال 1440 هـ الموافق 25يونيو 2019 م واساختتمت أمس بطولة كرة القدم الصيفية التي نظمتها بلدية محافظة أحد رفيدة على ملاعب نادي جرش ضمن فعاليات صيف أحد رفيدة الثالث للعام 1440هـ بحضور محافظ أحد رفيدة متعب المتعب وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، حيث جمعت المباراة النهائية فريقي الفارس وترجي آل الجحل وانتهت بفوز فريق الفارس بهدف دون مقابل .وكرم المحافظ في ختام البطولة الفرق الفائزة والجهات والأفراد المشاركين في تنظيم البطولة.// انتهى //21:51ت م0241