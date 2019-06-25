المنامة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر القضيبية اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي تقوم بزيارة لمملكة البحرين للمشاركة في ورشة "السلام من أجل الإزدهار".وأشاد العاهل البحريني بالمستوى المتميز والمتقدم للعلاقات والتعاون بين مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي، معربًا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به صندوق النقد الدولي للحفاظ على سلامة الاقتصاد العالمي والتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه دول العالم، ودعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.// انتهى //21:52ت م0242