الخليل 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة شبان فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في باب الزاوية بمدينة الخليل.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في المدينة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ضياء طلال محمد زبلح، وأحمد عبد المنعم نيروخ، وماهر نضال الشويكي، وسامح شحدة الشويكي، إثر مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية مركز مدينة الخليل التجاري.// انتهى //21:52ت م0243