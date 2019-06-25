المنامة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر القضيبية اليوم، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال ورشة " السلام من أجل الازدهار " التي تستضيفها مملكة البحرين.وخلال اللقاء تسلم ملك البحرين رسالةً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيدًا فيها بالشراكة العميقة مع مملكة البحرين كما أثنى الرئيس الأمريكي على حسن تنظيم البحرين الجيد لورشة "السلام من أجل الازدهار".ورحب ملك البحرين بالوفد الأمريكي، وبزيارتهم لمملكة البحرين، متمنيًا لهم ولكافة المشاركين في ورشة " السلام من أجل الازدهار"، كل التوفيق والخروج بنتائج بناءة وداعمة لتعزيز السلام والتنمية والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها، معربًا عن عميق اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة والشراكة التاريخية والمتطورة بين البلدين، وما يشهده التعاون الثنائي من تقدم كبير في مختلف المجالات.// انتهى //22:25ت م0245