القاهرة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واساستهل منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي بتحقيق الفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من بطولة الأمم الإفريقية 2019م المقامة حاليًا في مصر.وبهذا الفوز، يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، بينما بقت غينيا بيساو بدون نقاط، وذلك قبيل مواجهة منتخبي غانا وبنين في ختام مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات.// انتهى //23:16ت م0248