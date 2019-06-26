اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تراجع
الأربعاء 1440/10/23 هـ الموافق 2019/06/26 م واس
لندن 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة اليوم تعاملاتها على تراجع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.32 % ليصل عند مستوى 3444.36 نقطة.
وتراجع مؤشر "أي بي إي إكس 35" الإسباني بمقدار 32.70 نقطة ليصل مستوى 9159.80 نقطة، كما خسر مؤشرا "أي إي إكس" الهولندي و "داكس" الألماني 32.70 و 46.13 نقطة على الترتيب.
// انتهى //
00:03ت م
0252