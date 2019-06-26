لندن 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسعقد الرئيس العراقي برهم صالح الذي يزور المملكة المتحدة اليوم، جلسة مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها إضافة إلى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وجدد هانت في بيان عقب اللقاء، التزام بلاده بمساعدة العراق في بناء مستقبل مستقر ومزدهر بعد الدمار الذي سببه نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي هناك خلال الفترة الماضية.// انتهى //00:35ت م0254