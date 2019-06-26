القاهرة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واستعادل منتخب غانا الأول لكرة القدم مع منتخب بنين 2 - 2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019م التي تستضيفها مصر حالياً بمشاركة 24 منتخب أفريقي.سجل لمنتخب غانا أندريه أيوه في الدقيقة 10، وشقيقه جوردان أيوه في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بينما أحرز هدفي منتخب بنين اللاعب ميكائيل بوتيه في الدقيقتين الثانية و63، وتلقى الغاني جون بوى أول بطاقة حمراء في البطولة بالدقيقة 54.// انتهى //01:01ت م0255