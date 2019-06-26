ثقافي / " أمننا في سلامة فكرنا" محاضرة دعوية في جازان غداً
الأربعاء 1440/10/23 هـ الموافق 2019/06/26 م واس
جيزان 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس
ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً محاضرة دعوية تحت عنوان " أمننا في سلامة فكرنا " يلقيها مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير الشيخ سعود بن عليبي الغامدي وذاك بجامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جيزان .
وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات برنامج " لحمة وطن" الذي ينفذه الفرع بعدد من محافظات المنطقة طيلة أيام الأسبوع الحالي.
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