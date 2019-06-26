جيزان 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً محاضرة دعوية تحت عنوان " أمننا في سلامة فكرنا " يلقيها مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير الشيخ سعود بن عليبي الغامدي وذاك بجامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جيزان .وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات برنامج " لحمة وطن" الذي ينفذه الفرع بعدد من محافظات المنطقة طيلة أيام الأسبوع الحالي.//انتهى//01:36ت م0256