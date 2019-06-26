نيويورك 22 شوال 1440هـ 25 يونيو 2019 م واستراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم ، بقيادة موجة بيع في أسهم قطاع التكنولوجيا، ووسط مخاوف تجارية وبيانات اقتصادية مخيبة للآمال دفعت المستثمرين للعزوف عن الشراء، في حين قاوم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 178.9 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 26548.64 نقطة وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.9 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 2917.45 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 120.98 نقطة أو 1.51 بالمئة إلى 7884.72 نقطة.// انتهى //03:59ت م0257