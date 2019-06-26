عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/10/23 هـ الموافق 2019/06/26 م واس
الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يغادر لزيارة كوريا.. ويرأس وفد المملكة في قمة «مجموعة العشرين» في اليابان
المملكة.. صديق لا أحد يود خسارته
خالد بن سلمان: عملية القبض على زعيم داعش تدل على التطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة
سلطان بن سلمان يستقبل سفير الهند لدى المملكة
نيابة عن ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يرعى حفل تخريج دورتي الحرب والقيادة
أمير الباحة يستقبل رئيس المجلس البلدي بالشرقية
فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الثالث للجنة أهالي القصيم.. ويكرم المواطن الحربي
نائب أمير حائل يستقبل محافظ الحائط وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة
نائب أمير جازان? يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة
افتتاح مطار خليج نيوم.. وأولى الرحلات الأسبوع المقبل
سفارة المملكة في أثيوبيا تدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن المظاهرات
حرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق بالخفجي
«الإعلام» تطلق هوية زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة
اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية نحو منطقة سكنية في خميس مشيط
ولي العهد بالبحرين يؤكد مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية على كافة الأصعدة
الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا بشأن الخزان النفطي العائم
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