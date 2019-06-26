الرياض 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يغادر لزيارة كوريا.. ويرأس وفد المملكة في قمة «مجموعة العشرين» في اليابانالمملكة.. صديق لا أحد يود خسارتهخالد بن سلمان: عملية القبض على زعيم داعش تدل على التطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحةسلطان بن سلمان يستقبل سفير الهند لدى المملكةنيابة عن ولي العهد.. مساعد وزير الدفاع يرعى حفل تخريج دورتي الحرب والقيادةأمير الباحة يستقبل رئيس المجلس البلدي بالشرقيةفيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الثالث للجنة أهالي القصيم.. ويكرم المواطن الحربينائب أمير حائل يستقبل محافظ الحائط وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظةنائب أمير جازان? يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقةافتتاح مطار خليج نيوم.. وأولى الرحلات الأسبوع المقبلسفارة المملكة في أثيوبيا تدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن المظاهراتحرس الحدود ينقذ شاباً تعرض للغرق بالخفجي«الإعلام» تطلق هوية زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبيةالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدةاعتراض طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية نحو منطقة سكنية في خميس مشيطولي العهد بالبحرين يؤكد مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية على كافة الأصعدةالحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا بشأن الخزان النفطي العائم// يتبع //06:19ت م0003