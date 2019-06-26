عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية جيبوتي بذكرى استقلال بلاده
الأربعاء 1440/10/23 هـ الموافق 2019/06/26 م واس
جدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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