جدة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:38ت م0024