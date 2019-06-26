القاهرة 23 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 26 يونيو ٢٠١٩ م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة التي جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الغاني نانا أكوفو أدور الذي يزور مصر حالياً في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وسلّطت الضوء على مواصلة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيارته لألمانيا ولقائه بعدد من المسؤولين والشركات الألمانية لبحث فرص توسيع تواجد ألمانيا بالسوق المصرية ،إضافة إلى صدور قرار من نيابة أمن الدولة بحسب 11 إرهابياً لاتهامهم بالتخطيط ضمن خلية جرى الكشف عنها لإشاعة الفوضى في مصر.وتابعت الصحف بدء أعمال مؤتمر المنامة ومنع إسرائيل إدخال الوقود لقطاع غزة ،إضافة إلى تصاعد التراشق والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني .وأشارت إلى تصريحات المتحدث باسم قوات التحالف ودعم الشرعية العقيد ركن تركي المالكي الذي سلط الضوء على محاولات ميليشيا الحوثية الإيرانية استهداف المنشآت الحيوية في جنوب المملكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ،مؤكدا أنها جرائم حرب سيعاقب من يقف وراءها.وشملت اهتمامات صحف الأربعاء كذلك عدة موضوعات متفرقة أخرى من بينها التطورات في السودان والأوضاع في تركيا بعد نجاح المعارضة تحقيق الفوز في انتخابات أسطنبول ،ومشاركة مصر في قمة العشرين بوصفها رئيسا للاتحاد الإفريقي وعدد من القضايا المحلية الأخرى.// انتهى //09:58ت م0025