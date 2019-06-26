مكة المكرمة 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأغلقت الفرق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ١٢ ورشة للحدادة والألمنيوم غير مرخصة بمنطقة الحسينية، وذلك ضمن حملتها الرقابية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، صادرت خلالها ١٩ معدة لعدم الالتزام بإجراءات السلامة ومخالفة الأنظمة والتعليمات.من جهة أُخرى أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية ١٥ لوحة إعلانية عشوائية مخالفة في عددٍ من الأماكن الواقعة ضمن النطاق السكني للبلدية، كما واصلت بلدية المعابدة الفرعية حملتها المكثّفة على صوالين الحلاقة، ورصدت عدداً من المخالفات الصحية كان من أبرزها، تدني مستوى النظافة، وعدم ارتداء العاملين الزي الرسمي والكمامات أثناء الحلاقة.من جانب آخر أطلقت الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع بلدية الغزة الفرعية وإدارة المسالخ حملتها التصحيحية الشاملة على المخابر وكل ما يتعلق بالخبز ومشتقاته وثلاجات حفظ الأغذية، وذلك بهدف التأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية وتطبيقها بشكل سليم وتطوير مستوى المنشآت الغذائية وتصحيح أوضاعها.وضمن مبادرة معالي أمين العاصمة المقدسة "مكة بلا مخلفات بناء"، ‫واصلت بلدية العمرة الفرعية‬ بالتعاون مع ‫الإدارة العامة للنظافة‬ أعمالها في رفع مخلفات البناء ونواتج الحفر في عددٍ من المواقع ضمن نطاق البلدية، للحفاظ على المظهر الحضاري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرق.‏وفي نطاق بلدية الشوقية الفرعية، نفذت البلدية‬ حملتها الرقابية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية، تم خلالها ضبط عدة مخالفات، وكان من أبرزها تدني مستوى النظافة ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر والعثور على آثار للقوارض، إضافةً إلى سوء تخزين المواد الغذائية، وتم على إثر ذلك اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.وضمن أعمال الكشف عن المستودعات المخالفة، ضبطت بلدية العتيبية الفرعية بالتعاون مع الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، مستودعاً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية، يفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات ومصادرة وإتلاف المواد الفاسدة، كما ضبطت بلدية المسفلة الفرعية سيارة تنقل اللحوم بطريقة عشوائية ومخالفة، وجرى اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.// انتهى //09:58ت م0026