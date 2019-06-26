عمان 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، هاتفيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ،إضافة لاستعراض التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وسلطت الضوء على موافقة البنك الدولي، على مشروع بتكلفة قدرها 200 مليون دولار أمريكي، لدعم الحكومة الأردنية في جهودها لمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية للأردنيين من غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في مراكز وزارة الصحة الأردنية.وأشارت إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح متفاوتة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.ونشرت تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، الذي أكد بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية تمكنت من إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، في الثالث من يونيو الماضي.// انتهى //10:02ت م0028