الجبيل 23 شوال 1440 هـ الموافق 26 يونيو 2019 م واساطلع نائب رئيس حكومة مقاطعة فوجيان الصينية زاهيان زنق والوفد المرافق له؛ خلال زيارته الهيئة الملكية بالجبيل أمس الأول، على تجربة الهيئة الملكية ورؤيتها الاستثمارية وآلية إدارتها للمشاريع وأبرز المقومات الاستثمارية في استقطاب المشاريع الضخمة بمدينة الجبيل الصناعية.واستمع زاهيان زنق والوفد المرافق له، إلى شرح مفصل عن ما تتميز به مدينة الجبيل الصناعية من بيئة استثمارية مناسبة وخصبة للاستثمار، إضافة إلى أهم وأبرز المشاريع والشركات الموجودة وأنواع الصناعات التي تحتضنها مدينة الجبيل الصناعية في الجبيل (1) وفي الجبيل (2).وتعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية، وأبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، إضافة إلى شبكات التبريد بمياه البحر، التي تعـد الأضخم على مستوى العالم.كما تعرف الوفد، على المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية، المتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات، واشتماله لوسط تجاري للمصانع العاملة وللمناطق المجاورة، حيث استمع الوفد إلى شرح مفصل عن مدينة رأس الخير الصناعية وخطط التوسع المستقبلية التي تزخر بعدد من مصانع شركة معادن منها مصنع الفوسفات، وصناعات الألمنيوم والصناعات التحويلية القادمة في هذه المدينة الواعدة.// انتهى //10:12ت م0031